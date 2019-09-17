وليد توفيق ينشر صورة من داخل منزل عاصي الحلاني ليطمئن جمهوره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان اللبناني وليد توفيق صورة تجمعه بالفنان عاصي الحلاني، عبر حسابه الرسمي بموقع " إنستجرام"، ليطمئن، بعد سقوطه من أعلى حصانه.
وظهر في الصورة كل من الفنان عاصي الحلاني، والفنان ملحم زين، وعلق وليد توفيق على الصورة: " في منزل الأخ الفنان عاصي الحلاني، للأطمئنان على صحته، الحمدلله زال الشر مع الأحبة زياد حمزة، ملحم زين، طارق الإبراهيم، جمال فياض، يوسف حرب، محسن مبارك، داني صيرفي".
كان عاصي الحلاني قد سقط من فوق جواده، خلال ممارسة رياضة الفروسية بصحبة نجله الوليد، وتم نقله إلى أحد المستشفيات بلبنان.
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