فيديو| صبري فواز: المخرج إسماعيل عبد الحافظ أعادني للتمثيل بعد غياب 5 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان صبرى فواز، أنه انقطع عن التمثيل لمدة 5 سنوات ليعمل مخرجًا مسرحيًا بالمدارس والجامعات والأندية والفرق الخاصة والرسمية، بسبب حبه للمسرح.

وقال فواز، خلال لقاءه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج"٩٠ دقيقة" المذاع على قناة النهار، إن الإخراج المسرحى مغرى بالنسبة له، لأنه كله إبداع وممتع إنى أروح أحفظ الممثلين أدوارهم، وأضع رؤيتى الفنية وأذهب إلى إقليم بعيد لتعليم الشباب الصغير".

وتابع، أنه قرر العودة للتمثيل مرة أخرى بعد أن قال له المخرج الكبير إسماعيل عبد الحافظ أصحابك سبقوك "وكان يقصد طارق لطفي ومحمد رياض"، وركز شوية في التمثيل، ووقتها كان يحضر لمسلسل "إمراة من زمن الحب"، وأعطانى دور محرز وكانت عودة جيدة للتمثيل مرة أخرى.