مايا دياب بفستان أصفر ومنى هلا أمام أحد الأضرحة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مايا دياب

نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان أصفر جريء.

منى هلا

نشرت الفنانة منى هلا، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها أمام مقام العارف بالله زكريا المازني.

نيللي مقدسي

نشرت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة جريئة.

عمرو سلامة

نشر المخرج عمرو سلامة، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضع لها.

نوال الزغبي

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نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها، تظهر فيها بفستان أنيق.

هبة مجدي

نشرت الفنانة هبة مجدي صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، وظهرت هبة في الصورة بمكياج هادئ.

عمر السعيد

نشر الفنان عمر السعيد صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع " إنستجرام"، ظهر فيها بملابس كاجوال في شارع المعز.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل "شرفة".

ياسمين الخطيب

نشرت الفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" ظهرت ظهرت فيها بفستان أزرق قصير، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ماريتا الحلاني

نشرت ماريتا ابنه الفنان اللبناني عاصي الحلاني صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج هادئ، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.