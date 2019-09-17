محمد رمضان: "أصبحت الفنان صاحب القناة الأعلى مشاهدة في الوطن العربي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الفنان محمد رمضان، عن وصول قناته على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، إلى القناة الأعلى مشاهدة في الوطن العربي.

ونشر رمضان، صورته عبر حسابه على"إنستجرام" وعلق قائلاً: "الحمد لله أصبحت الفنان صاحب القناة الأعلى مشاهدة في الوطن العربي على يوتيوب تخطينا إثنان مليار وثمانون مليون مشاهدة في وقت قياسي".

يذكر أن، محمد رمضان يستعد لعمل مسرحي خلال الفترة المقبلة مع المخرج تامر كرم، سيتم الإعلان عنه بعد الاستقرار على التفاصيل النهائية الخاصة به.

