بالفيديو: بعد إظهار نحافتها المفرطة.. أحلام تكشف حقيقة الفوتوشوب وتهدد

ظهرت الفنانة الإماراتية أحلام في فيديو جديد تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وتوجهت من خلاله إلى المتابعين الذين يشيرون إلى أنها تطبق على صورها تقنية الفوتوشوب وقالت إن وجهها جميل ولا يحتاج إلى أضاءة.

وكشفت أنها خسرت الوزن وأصبحت أكثر جمالاً. وأضافت: “أنا ضعفانة وحليانة وصاير وزني حلو قولوا ما شاءالله”.

كما هددت ممازحة كل من يشير إلى انها تستخدم الفوتوشوب وتابعت: “كل ما نزل صورة اللي تقول فوتوشوب، يا ويلها مني” مع رفع يدها في اشارة إلى أنها مستعدة للضرب. وختمت المقطع المصور بالتعليق: “والله مو فوتوشوب والله حلوة أنا وجميلة”.

ويأتي هذا بعدما نشرت الفنانة على حسابها الخاص على التطبيق صورة التقطت لها على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقد من أجل إطلاق موسم جديد من برنامج المواهب The Voice على شاشة MBC. وأذهلت الجميع بأناقتها ونحافتها وحققت في مدة قصير ما يزيد عن 82 ألف إعجاب.