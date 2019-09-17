شاهد: إعلامية مصرية تقبل ممثلاً سورياً وتتغزل به أمام زوجته

صدمت المذيعة المصرية إنجي علي المتابعين بردة فعلها أثناء لقائها الممثل السوري معتصم النهار خلال مهرجان الفضائيات العربية الذي أقيم في القاهرة مؤخراً.

وتناقل عدد كبير من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهرت فيه إنجي وهي تحتضن الفنان وتقبله معبرة عن شعورها بالاشتياق إليه.

وتوجهت إلى زوجته بالقول: “بموت فيه” وعلى الإثر استدار الممثل وكأنه شعر بالإحراج والارتباك.

واضافت علي وكأنها تبرر كيفية استقبالها له في كواليس برنامجها منذ اشهر قليلة بطريقة أحدثت ضجة كبيرة جداً وموجة جدل واسعة أنها تابعت مسلسل “خمسة ونص” وعاشت شخصية جاد التي يؤديها النهار حتى اعتقدت أنها أصبحت تعرفه.

وبالحديث إلى الأخير طلبت منه الاهتمام بزوجته وابنته وسألته عن مسلسله الرمضاني المقبل إلا أنه أجاب بأن الأمور في هذا الشأن لم تتضح بعد.

ويذكر أن الممثل حصل في المهرجان على جائزة أفضل ممثل عربي بناء على تصويت الجمهور.