بالفيديو: روان بن حسين تصدم الجميع بالرقص في غرفة النوم بروب الاستحمام

أشعلت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين مواقع التواصل الاجتماعي بنشرها فيديو جديد لها. وظهرت فيه وهي ترقص في غرفة نوم مرتدية “روب” الاستحمام.

ولفتت الأنظار بحركاتها التي أطلقت موجة واسعة من الجدل والانتقادات في أوساط المتابعين. وركزت الكثير من التعليقات على ملابسها كما على شعرها الذي بدا أكثر طولاً مما يعرفه الجميع.

ويشار إلى أن روان وجهت مؤخراً رسالة شديدة اللهجة إلى المتابعين الذين يطلقون التعليقات السلبية والانتقادات بشأن مظهرها ولباسها.

وعلقت: “شنو اللي جابكم إنستغرام؟ متبرجة وهتدخل جهنم!في تناقض في الموضوع بجد. وأنا مو راح اطلعكم بنقاب وعباية عشان أرضيكم، أنا عايشة بطبيعتي. مو عاجبكم الغوا متابعتي من عندكم”.