بالفيديو: إبنة عاصي الحلاني تكشف حقيقة حالته الصحية بطريقة تشعل الانتقادات

أحدثت ماريتا الحلاني، ابنة الفنان اللبناني عاصي الحلاني، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال إعادة نشر فيديو قديم لها برفقة والدها.

وظهرا في المقطع فيما يقوم الأب بتدليل ابنته من خلال معانقتها وتقبيلها. وتعرضا على إثر هذا للكثير من الانتقادات حيث رأى العديد من المتابعين أنهما بالغا في طريقة تصرفهما.

وحقق المقطع أكثر من 767 ألف مشاهدة. ويبدو أن الفنانة الشابة أرادت من خلال ذلك التعبير عن عاطفتها تجاه الفنان على إثر سقوطه عن الحصان مؤخراً.

وكتبت: “شكراً لكل يلي سألتوني عن بابا. الحادث صار مارق عليه كم يوم وحبيت طمنكم إنو بابا بخير الحمدلله وصار بالبيت”.

وأضافت: “ما تعتلوا هم وما تخافوا! أبداً أبداً ما في شي خطر! بس شوية تعب. الله يحمي كل أب بالعالم. منحبكم كتير”.

ويذكر أن عاصي خرج عن صمته مؤخراً ونشر صورة له على حسابه على “إنستغرام” وكتب: “إلى جميع أحبائي وأصدقائي وجمهوري الوفي وكل من سأل عني من الفنانين الأصدقاء وأهل السياس…أشكركم جزيل وعميق الشكر لسؤالكم ولاطمئنانكم علي. وإنني ممتن لكمعلى اهتمامكم ودعواتكم ومحبتكم ولهفتكم”.

وتابع:”سائلاً الله أن يمدكم بالسعادة والفرح والحياة الكريمة ومطمئنكم أنني بخير وأتماثل للشفاء بإذن الله تعالى وبرعايته له الحمد والشكر. وإن شاء الله ألقاكم قريباً”.