بكلمات مؤثرة.. سيد خاطر ينعي أحمد سخسوخ

نعى الدكتور سيد خاطر، الناقد المسرحي أحمد سخسوخ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

قائلاً: "وداعاً صديقي الغالي وزميلي القيمة والقامة الأستاذ الدكتور أحمد سخسوخ .. وداعاً يا ابن محافظة بورسعيد البار .. يا أحد أهم رموز أكاديمية الفنون والمسرح المصري .. وداعاً يا مُعلم الأجيال .. يا أديب .. ومؤلف مسرحي .. ومُترجم لعشرات الكتب .. وناقد لا يُشق له غُبار .. وداعاً يا ابن مصر الثائر المناضل

الحبيب .. قد خضت كل معاركك بشرف .. حتى مع مرض السرطان اللعين الذي لم ينتصر عليك أيها البطل إلا بعد صراع طويل استخدم خلاله كل وسائله الرخيصة والتي كانت تُدمي قلبي مع كل زيارة لك بالمستشفى رغم بشاشتك وابتسامتك الراضية بقضاء الله وقدره وتعلُقك بالأمل .. سأفتقدك أنا والكثيرون من أحبائك وأصدقائك المخلصين .. فلتخلد روحُك الطاهرة النقية بأمان في جنة الخُلد إن شاء الله .. وإلى لقاء أحسبُه ليس ببعيد يا حبيبي .. يا صديق العُمر الطويل .. فلا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان الناقد المسرحي أحمد سخسوخ، قد توفى في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين الماضي، وذلك إثر مروره بأزمة صحية مفاجئة.

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يذكر أن النقاد المسرحي أحمد سخسوخ ولد في عام 1947، و تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية بعام 1975، ثم سافر إلى النمسا لدراسة العلوم المسرحية في جامعة فيينا، كما لديه العديد من المؤلفات والدراسات النقدية المسرحية.