نفي الفنان الكبير سيد رجب عن الأخبار المتداولة علي وجود أي تحضيرات لمسلسل "أبو العروسة" الجزء الثالث.
وأكد "رجب" في تصريح خاص لـ "الوفد" ان حتي الآن لم يتم أي اتفاق
يذكر أن آخر أعمال سيد رجب مسلسل "أبو العروسة "2، بطولة سوسن بدر، نرمين الفقى، رانيا فريد شوقى، مدحت صالح، محمد عادل ميدو، محمود حجازى، كارولين عزمى، وآخرون، ومن تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص.. سيد رجب يكشف لـ "الوفد"حقيقة وجود جزء ثالث لـ "أبو العروسة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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