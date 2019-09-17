خاص.. سيد رجب يكشف لـ "الوفد"حقيقة وجود جزء ثالث لـ "أبو العروسة"

نفي الفنان الكبير سيد رجب عن الأخبار المتداولة علي وجود أي تحضيرات لمسلسل "أبو العروسة" الجزء الثالث.

وأكد "رجب" في تصريح خاص لـ "الوفد" ان حتي الآن لم يتم أي اتفاق

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لبدء التحضيرات لتصوير الجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة"، مشيرًا إلى أن الأخبار المتداولة غير صحيحة وأن كانت صحيحة بالتأكيد كنت أول من سأعلن.

يذكر أن آخر أعمال سيد رجب مسلسل "أبو العروسة "2، بطولة سوسن بدر، نرمين الفقى، رانيا فريد شوقى، مدحت صالح، محمد عادل ميدو، محمود حجازى، كارولين عزمى، وآخرون، ومن تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور.