بسبب الإقبال الجماهيري.. "روميو روميو" يعرض حفلين في ليلة واحدة بالمعاصر والتجريبي

قررت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي في دورته الـ26 ، تقديم العرض السويسري روميو روميو للمخرج چوشوا مونتن، في حفلين متتاليين باليوم الواحد، علي خشبة مسرح الغد، يومي الثلاثاء والأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساء.



وأوضحت إدارة المهرجان أن ذلك القرار يعود إلى الاقبال الجماهيري على العروض، وحرصا من الإدارة على عدم تكدس المشاهدين أمام بوابات المسرح رغبة منهم في مشاهدة العرض

وتسهيلا عليهم، خاصة مع تقديم العرض في قاعة مسرح الغد، والتي لن تسع سوى عدد قليل من المشاهدين الذين يريدون مشاهدة العرض السويسري.

وقد تكرر تقديم العروض علي مدار حفلين في اليوم الواحد كثيرا بسبب الاقبال الجماهيري خاصة مع العروض التي تقدم بالقاعات، حسب الفيش تكنيك للفرق المشاركة ، وقد تكرر ذلك في

العرض المكسيكي بدورة اليوبيل الفضي و الذي قدم على مسرح الغد ايضا .

جدير بالذكر أن العرض السويسري " روميو .. روميو .. روميو " ، يستكشف عبر أربعة روميوهات أحدهم امرأة، فكرة الرقص بوصفه شكلًا وثيقًا من أشكال المغازلة، يمكن لكل متفرج أن يتقمص دور چولييت ليشهد صراع الراقصين للتأثير بفنهم وسحرهم ولياقتهم البدنية وأحيانا يأسهم، بحيث يوزع الجمهور على مساحات للجلوس ضمن مساحة العرض وبالتالى تبدو ردود أفعالهم وتفاعلاتهم واضحة للجميع، ومن ثم يلعب الجمهور دورًا فى العرض الذي يشاهده.