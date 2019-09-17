خاص.. شيكو يكشف لـ"الوفد" تفاصيل فيلمه الجديد

كشف الفنان شيكو أنه يخوض تجربة جديدة في عمل سينمائي جديد يجمعه مع الفنان هشام ماجد.

وأكد "شيكو" في تصريح خاص لـ"الوفد"

أنه في الانتظار عودة الفنان هشام ماجد من أجازته بأمريكا لبدء التحضيرات والتصوير ، مشيرا إلى أن العمل لن يكون خارج الإطار الكوميدي.

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يشار إلى أن آخر عمل جمع بين شيكو وهشام ماجد فيلم "قلب أمه"، والذي حقق بدور العرض نجاحا كبيرا.