طفولة ابنة نانسي عجرم تثير جدلًا عبر مواقع التواصل.. والجمهور: مصنع حلويات

أثارت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، جدلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشر صورة برفقة بناتها الثلاثة، ولأول مرة تظهر ملامح ابنتها الصغري "ليا" ، والتي تشبه والدتها بدرجة كبيرة.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، صورا لأبنة نانسي عجرم "ليا"، معلقين عليها ببعض الكلمات المرحة، داعين الله سبحانه وتعالي بمباركة الأبنة لوالديها .

وكانت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم احتفلت بمعمودية ابنتها الصغرى ليا من زوجها فادي الهاشم، ونشرت

الصورة في حسابها عبر "إنستغرام" التي ظهر فيها زوجها الطبيب فادي الهاشم وبناتها الثلاث، مرفقة إياها بتعليق: "الله يحمي ملاكنا ليا".

وكانت الصورتين من عمادة "ليا" معلّقةً: "لبّستك الأبيض ومن قلبي عم صلّي... كل إيامك تكون مضوايي فرح وحب... انت بسمة حياة الماما والبابا واخواتك".

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ولاحظ الجمهور وجود تشابه كبير بين ليا ونانسي في طفولتها لدرجة يظهر فيها الثنائي نسخة طبق الأصل.

جدير بالذكر أنه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها عجرم صورة ليا، فسبق وشاركت جمهورها بأكثر من صورة لم تظهر فيها ملامح الطفلة في شكل واضح، إلا أنّها قررت في هذه المناسبة الخاصة أن تكشف ملامح الملاك الصغير.

يذكر أن نانسي عجرم وضعت ابنتها الثالثة "ليا" من زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم في بداية فبراير الماضي، وأهدتها أغنية فور ولادتها.

نانسي عجرم متزوجة من طبيب الأسنان فادي الهاشم في 2009، وأنجبت منه ثلاثة بنات هن؛ ميلا، وإيلا، وليا.