شكرا لقرائتكم خبر عن فى جدة.. حفل غنائى ضخم يجمع رابح صقر ووعد 23 سبتمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب رابح صقر حفلا غنائيا كبيرا فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك يوم الاثنين 23 سبتمبر الجارى، ويشارك صقر بالحفل المقرر إقامته بالصالة الخضراء المطربة وعد التى تمتلك شعبية جارفة بالمملكة السعودية وباقى دول الخليج.

فى السياق ذاته رفعت حفلات "اليوم الوطنى"، والمقرر إقامتها خلال هذا الشهر فى السعودية لافتة كامل العدد، حيث تضم الحفلات عددا من أشهر نجوم الغناء بالخليج، ونفدت تذاكر حفل المطرب ماجد المهندس، والمقرر إقامته فى 21 سبتمبر الجارى مع المطربة دايلا مبارك، وكان من المقرر إقامته فى استاد الطائى بحائل، وذلك بعد ساعات معدودة من طرح التذاكر للبيع، ونفدت أيضا تذاكر حفل فنان العرب محمد عبده، والمقرر إقامته يوم الأحد 22 سبتمبر الجارى فى مركز الأمير سلطان الثقافى فى جيزان.

يذكر أن رابح صقر بدء مسيرته الفنية فى 1982، وقدم رابح عددا من الاغانى الناجحة طوال مسيرته الفنية، من أبرزها "ما هو أنت" و"ما عاد تسأل" و"هو هذا" و"صدقنى" و"منتهى الرقة" و"باين عليك" و" سهرتنا " و" غرام الاطفال " و" مجافي"، وغيرها.

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