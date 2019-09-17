شكرا لقرائتكم خبر عن قبل طرح الـ Joker .. شاهد بطله يرقص فى الكواليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة Warner Bros. Pictures صورتين من كواليس الفيلم الجديد المنتظر الـ joker ، والمقرر طرحه يوم 2 أكتوبر المقبل في دورالعرض المصرية و4 أكتوبر في الولايات المتحدة الأمريكية.



Joker

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ومن المتوقع أن يحقق الفيلم مابين 70 إلى 95 مليون دولار في أول أسبوع عرض له بحسب تأكيد خبراء السينما فى هوليود، وحصل فيلم الـ Joker على تصنيف بـ موقع IMDb 9.7 / 10، متقدماً عل فيلم The Dark Knight (9.0 / 10) ، وفيلم Endgame (8.5 / 10) وفيلم Infinity War (8.4 / 10).

وسيضم الفيلم الجديد عددا هائل من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم خواكين فينيكس، روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم، فيلم جوكر Joker مصنف عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف، وبلغت تكلفة الفيلم 55 مليون دولارأمريكى.



Joker

فيلم الـ Joker مقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتي تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر في مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التي تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.