شاهدوا.. محامي يحرج نادين البدير, على الهواء مباشرة

كتب امير فتحي في الاثنين 16 سبتمبر 2019 11:52 مساءً - أحرج المحامي يوسف القعيط، الإعلامية نادين البدير على الهواء مباشرة، خلال استضافتها إياه ببرنامج ” اتجاهات ” .

وقال في بداية حديثه: ” وجودي أنا ونادين على طاولة واحدة لا يعني أننا نتفق في نفس الأفكار، أو أني اتبنى أفكارها أو أنها تتبنى أفكاري ” .



وأضاف ” القعيط ” : ” ليس لدي الحق في أن أطلب منها أن تتحجب، وهي ليست لها الحق في أن تطلب مني حلق لحيتي ” .

وتابع: ” بقي علي مسألة غض البصر، سأحاول قدر الإمكار غض البصر خلال اللقاء ” .