نجمة The X factor تصعق الجميع بكشف محاولة انتحارها.. لسبب المؤثر

كتب امير فتحي في الاثنين 16 سبتمبر 2019 11:52 مساءً - صدمت نجمة فرقة Little Mix البريطانية جيسي نيلسون متابعيها بما كشفته عن محاولة انتحار قامت بها منذ سنوات.

وأشارت في مقطع من وثائقي أعدته قناة BBC ونشرت جزءًا منه على حسابها على تطبيق “إنستغرام” إلى أنها عانت من التنمر والسخرية القاسية بسبب زيادة وزنها.

وذكرت أن فوزها وفرقتها في برنامج The X Factor لم يشكل سبباً لسعادتها لأنها واجهت الكثير من التعليقات السلبية التي سببت تراجع ثقتها بنفسها.

وأضافت أنها لم تكن لتشارك في برنامج المواهب الشهير لو عاد بها الزمن إلى الوراء. وتابعت أنها تناولت جرعة زائدة من بعض الأدوية وأن هذا لم يؤد إلى وفاتها.

وذكرت في المقابلة نفسها أنها تلقت علاجاً نفسياً ساعدها على التخلص من الشعور بالاكتئاب وما رافقه من اضطرابات غذائية. وحقق الفيديو أكثر من مليون و877 ألف مشاهدة.