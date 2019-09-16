مشاعل الشحي عن الفيديو المسرب : دخلني في حالة صدمة ودمرني والدنيا دوارة

كتب امير فتحي في الاثنين 16 سبتمبر 2019 11:52 مساءً - أعلنت الإعلامية الإماراتية مشاعل الشحي تفاصيل ظهورها من دون حجاب في فيديو تم تداوله عبر شبكات التواصل الإجتماعي، محدثاً جدلاً واسعاً إثر تسريبه.

وقالت في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع “انستغرام”: “اللي صار كان صدمة بالنسبة لي ولأهلي وعمري ما تخيلت نفسي في مثل هذا الموقف.. الموضوع وما فيه واحدة من صديقاتي اللي واثقه فيها كانت تصور سناب والفيديو موجود بذكريات السناب نفسه وتعرض سنابها للهاكر يعني البنت ما لها ذنب وللحين قاعدين يحققون بالموضوع يعني مو أكيد هذا الكلام والفيديوهات كانت خاصه جدًا وما حد يشوفها، أصلا المفروض ما يكون لها وجود من الأساس”.

وأضافت مشاعل الشحي: “بكون صريحة معاكم الموضوع أثر فيني ودخلني في حالة صدمة ودمرني وبنفس الوقت كل حد وقف وياي ما راح أنسى وقفته وراح أضل أشكره.. وشكرًا لعيال زايد ولعيال سلمان على وقفتكم”.

وختمت حديثها قائلة: “أنا حاليًا محتاجه وقت أكون بعيدة عن الناس وعن كل حد إن شاء الله إذًا في أي شيء جديد بخصوص الموضوع راح اخبركم عنه.. وإذا وصلتكم فضيحة أي أحد خلها توقف عندك الدنيا دوارة ولا تخلون أي شيء يخرب بينا لأن هذا مبتغاهم بالعكس علاقتنا تقوى وقت الشدة لأن تربينا نكون على قلب واحد”.