المنتجة الإماراتية بثينة كاظم عضوا بلجنة تحكيم دعم الأفلام بـ"مالمو"

كشفت إدارة مهرجان "مالمو" للسينما العربية عن لجان تحكيم صناديق الدعم للدورة الـ5 من سوق ومنتدى المهرجان، الذي يعد جسر الإنتاج المشترك للأفلام الروائية والوثائقية الطويلة والقصيرة، ويعقد بالتزامن مع المهرجان في الفترة ما بين 5 إلى 8 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتقدم إلى منح مرحلة التطوير بالمهرجان أكثر من 54 مشروعاً من الدول العربية والسويد وشمال أوروبا، و45 مشروعا إلى منح مرحلة ما بعد الإنتاج.

وتضم لجنة تحكيم صندوق دعم الأفلام القصيرة في مرحلة التطوير، بثينة كاظم مبرمجة وباحثة ومنتجة إماراتية، ومؤسس مشارك في "سينما عقيل" التي تعد أول قاعة متخصصة في الأفلام الفنية بمنطقة الخليج العربي.

كما تضم يوهان سيمونسون مخرج ومفوض سينمائي في فيلم "سنتروم سيد" في مالمو، ومحمود كامل مخرج سينمائي وتلفزيوني مصري.





ويتنافس في هذه الفئة 5 مشاريع أفلام، من السويد: "حبيب والحرامي"، للمنتج والمخرج نورس صقر، و"العشاء الأخير" للمنتج إياد كامل عيد، وإخراج وسيم قشلان.

وتضم أيضا "سيرة شخصية" للمنتج والمخرج باسم نبهان، ومن لبنان "القمع"، للمنتج عبدالرحمن لطفي، وإخراج مايك مالاجاليان، وهو إنتاج مشترك تونسي- عراقي- دانماركي، و"فتاة المرآة"، للمنتج محمد مصطفى التايب، وإخراج محمد توفيق.

وتضم لجنة تحكيم صندوق دعم الأفلام الطويلة في مرحلة التطوير الممثلة المصرية بشرى رزة، مدير العمليات والشريك المؤسس لمهرجان الجونة السينمائي، والمنتج المصري جابي خوري، مدير شركة أفلام مصر العالمية، ومرسيدس فرنانديز، المدير العام لمختبر تورينو للأفلام.





وفي هذه الفئة يتنافس 5 مشاريع أفلام، من مصر "في الجون"، للمنتجين صفي الدين محمود وشاكر تحرير، وإخراج تامر عشري.

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ومن لبنان "هنا ولا تراني"، للمنتجين نرمين حداد ودايفيد هرديز، وإخراج فيروز سرحال، وكذلك "كوميديا"، للمنتجين ميريام ساسين وأوليفر جوربيلون، وإخراج ميريام الحاج.

ومن الأردن "لكي يتنفس البحر"، للمنتجين علاء الأسعد والسويدي هيلين جرانكفيست، وإخراج زين دريعي، ومن تونس مشروع فيلم "أمومة"، للمنتجين سارة بن حسن، والسويدي فريدا مارتنسن، وإخراج ميريام جابر .





وتضم لجنة تحكيم صندوق دعم الأفلام الوثائقية في مرحلة التطوير إيريت نايدهارت وهي موزعة دولية ألمانية، وكاتبة ومتحدثة في مجالات السينما في الشرق الأوسط، وخميس الخياطي صحفي وناقد من تونس، والمخرج المصري شريف البنداري.

ويتنافس في هذه الفئة 3 مشاريع أفلام، من مصر"إيثيل" للمنتج السويدي كريستر نيلسون، وإخراج محمد صيام، ومن فلسطين "البحث عن سعدة" للمنتجين رشيد مشهراوي، والسويدي ليندا مطاوع، وإخراج عرين عمري.

ومن لبنان"يوم الغضب.. قصص من طرابلس"، للمنتجين جنان داغر، والسويدي صوفيا رشميس، وإخراج رانيا الرافعي.





ويشارك في لجنة تحكيم صندوق دعم الأفلام الطويلة في مرحلة ما بعد الإنتاج، المخرج المصري مجدي أحمد علي، والناقد المغربي الخليل الدمون، والناقدة التونسية لمياء قيقة، المدير الفني لمهرجان أيام قرطاج السينمائية، وميريام دغيدي، مدير ملتقى القاهرة السينمائي، والناقد اللبناني نديم جرجورة.

ويتنافس في هذه الفئة 5 أفلام، إنتاج مشترك مغربي فرنسي "ميكا"، إنتاج لمياء الشرايبي، وإخراج إسماعيل فروخي، ومن المغرب "من أجل القضية"، إنتاج حسن بنجلون ورشيدة السعدي، وإخراج حسن بنجلون.

ومن المغرب "نساء الجناح ج"، إنتاج: رشيدة السعدي، وإخراج محمد نظيف، ومن تونس "قبل ما يفوت الفوت" إنتاج محمد علي بن حمراء، وإخراج مجدي لخضر، ومن لبنان "قلتلك خلص" إنتاج إيلي خليفة ونيكولا خباز ومحمود قرق، وإخراج إيلي خليفة.

ويشارك في لجنة تحكيم صندوق دعم الأفلام الوثائقية في مرحلة ما بعد الإنتاج، أسماء غريميش منتجة وموزعة مغربية، وإنصاف أوهيبة باحثة تونسية في مجال السينما والفنون السمعية البصرية، ومحاضرة سينمائية في جامعة السوربون، وراسموس ستين المسؤول عن برنامج الأفلام الوثائقية في منظمة دعم الإعلام الدولية، زياد الخزاعي كاتب وناقد سينمائي عراقي مقيم في لندن.

وتتنافس 4 أفلام في هذه الفئة، من المغرب "المعلقات" إنتاج كريم أيتونة، إخراج مريم عدو، وإنتاج مشترك جزائري فرنسي "جزائرهم" إنتاج ماري بالدوكي، وإخراج لينا سولم، ومن مصر "وقت إضافي" إنتاج إسلام مصباح، إخراج علاء مصباح، وإنتاج مشترك أردني مصري "كباتن الزعتري"، إنتاج دينا إمام، وإخراج علي العربي.