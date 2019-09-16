تامر حسني في حفله الأخير.. مصدرٌ يكشفُ سبب تدافع الجمهور وتعليق الفنان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شهد حفل الفنان المصري تامر حسني، في ستاد القاهرة، سوء تنظيم وتدافع أدّى إلى تشاجر الحرس المسؤول عن تأمين الحفل مع الجمهور، وهو ما جعل تامر حسني، يوقف الحفل لمدة تجاوزت العشر دقائق.

وكشف مصدر خاص لـ"فوشيا" تفاصيل ما حدث قائلًا: "شهد الحفل سوء تنظيم كبيرًا وبدأ عندما استقبل تامر حسني الجمهور على المسرح لالتقاط صور تذكارية معه وهو ما جعل الجمهور يتدافع على المسرح حتى إنهم وصفوا بعضهم البعض بالهمج لأنهم تدافعوا تجاه الحاجز الحديدي لتخطيه".

وأكّد المصدر أن تامر حسني رأى التدافع فحاول تهدئة الجمهور بأنه يتمنى التصوير معهم جميعًا، وقال لهم: "هو اللي بتعملوه ده صح الحفلة هتبوظ، الباب مينفعش يتفتح".

وأشار إلى أن منظّم الحفل أوقف التصوير، وطالب بعدم الصعود على المسرح والتعاون مع الحرس ليتم استكمال الحفل.

وكان الفنان تامر حسني قد اضطر لإيقاف حفله الغنائي بعدما لاحظ تدافعًا من الجمهور تجاه خشبة المسرح وذلك منعًا لحدوث أي عواقب غير متوقعة.

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وأدّى تدافع الجمهور إلى تشاجر "البودي جارد" المسؤول عن تأمين الحفل معهم، وعندما لاحظ تامر حسني وجود مشادات بين الجمهور والأمن رفض الطريقة التي تعامل بها "البودي جارد" مع الحضور فقام على الفور بوقفه مستدعيًا المنظّم للتعامل مع الموقف.

وعندما حضر منظّم الحفل طالب الجمهور بالابتعاد عن خشبة المسرح قليلًا لمنع التدافع وذلك حتى يتم استكمال الحفل ويخرج بسلام، كما طالب الأمن بعدم التداخل مع الجمهور باعتبارهم ضيوفًا في الحفل وهو ما قوبل باستحسان كبير.

يُذكر أن الحفل أُقيم على فقرتين، وأحيا الفقرة الأولى الفنان المصري الشعبي مصطفى حجاج، وشهدت فقرته تفاعلًا كبيرًا من جانب الحضور.