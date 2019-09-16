إنجي وجدان بشأن غيرة أحمد فهمي تجاه هنا الزاهد: "لو مكانها هتطلّق"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علّقت الفنانة المصرية إنجي وجدان على حفل زفاف الثنائي أحمد فهمي وهنا الزاهد الذي أُقيم منذ 5 أيام وجذب اهتمام مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، موجهةً لهما التهنئة على زواجهما.

وقالت إنجي في لقاء مع "فوشيا" ردًا على غيرة فهمي الزائدة على هنا وحديثه بقسوة مع معجبيها على مواقع التواصل الاجتماعي: "بالتأكيد الغيرة شيء غير لطيف، خاصة الزائدة عن حدها، يجب أن يكون هناك لغة حوار بينهما حتى لا تكبر الأمور".

وأضافت: "لو أنا كنت مكان هنا الزاهد كنت سأطلب الطلاق، والحمدلله أن زوجي ليس من هذا النوع، ولا يتدخل في التعليقات بيني وبين الجمهور".

وعن هجومها ضد ريهام سعيد بسبب هجومها على مرضى السمنة، قالت: "أنا قررت الرد عليها لأني أخذت كلامها على نفسي، أعتبر نفسي المحامية عن البنات الممتلئات".