محمد نور يحتفل بعيد ميلاد نجليه: "ربنا يحفظكم من كل شر"

احتفل الفنان محمد نور، بعيد ميلاد نجليه التوأم علي وعمر، الذي يوافق اليوم 16 سبتمبر.

ونشر نور صورًا تجمعه بنجليه، عبر حسابه الرسمي بموقع" إنستجرام"، كتب: "النهاردة عيد ميلاد علي وعمر، كل سنة وأنتوا طيبين وبخير، ربنا يحفظكم من كل شر، ويخليكم ويبارك فيكم، ويحفظ أولادكم جميعا".

ويحيي نور حفلا غنائيا مساء اليوم في أحد الفنادق بالتجمع الخامس.