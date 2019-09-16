شكرا لقرائتكم خبر عن هما التلاتة سكر نباتة.. نانسي عجرم فى 10 صور مع بناتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم نجومية نانسي عجرم فى جميع الدول العربية بل والعالمية إلا إنها وازنت بين نجاحها فى حياتها الفنية وتقديم أعمال مميزة وإحياء حفلات وبحياتها الخاصة كأم لثلاث بنات وزوجه تحافظ على استقرار وهدوء عائلتها.

نانسي عجرم تعودت دائما أن تنشر بعض الصور الخاصة والشخصية التى تجمعها ببناتها وزوجها، ولا تخشى أو تخاف أني يراها أحد عكس أغلب الفنانين الذين يخفون وجوه أبنائهم، وكما يقال "التلاتة سكر نباتة" هذه المقولة يجب أن تطلق على بنات نانسي عجرم، فعندما تراهم تشعر وكأنك ترى ملائكة أمامك، ودائما تنال هذه الصور إعجاب جمهوره ومتابعينها

لا سيما أن الأبناء يتوارثون جينات وشكل آبائهم فكما يقال " أكفى القدرة على فمها تطلع البنت لأمها" فالنجمة نانسي عجرم، ذو وجه جميل وجذاب وهو ما اثبتته منذ أيام من خلال نشرها صورة بدون "مكياج"، وعلقت على الصورة بشعار تتخذه فى حياتها وهو: "قناعة ثم ابتسامة.. لا تحتاج الحياة أكثر من ذلك".

من ناحية أخرى، أحيت نانسى عجرم حفلاً غنائياً كبيراً مؤخراً بمركز دبى التجارى العالمى، كما أحيت حفلا ضخما فى الأردن ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون الشهر الماضى.

ومن خلال هذا التقرير نستعرض لكم أبرز 10 صور جمعت نانسي عجرم ببناتها



نانسي عجرم (1)



نانسي عجرم (2)

Advertisements



نانسي عجرم (3)



نانسي عجرم (4)



نانسي عجرم (5)



نانسي عجرم (6)



نانسي عجرم (7)



نانسي عجرم (8)



نانسي عجرم (9)