شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عنقود العنب.. مينا عطا يعود بأغنية سينجل جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب مينا عطا لتسجيل أغنية جديدة سينجل، ولكنه لم يحدد اسمها حتى الآن، وهى من كلمات هشام صادق، وتوزيع محمد شفيق، ومقرر أن يتم تسجليها فى الأيام المقبلة.

من ناحية أخرى يقدم مينا عطا مع رنا سماحة برنامج "باب الغنا" يذاع على راديو "9090"، ويقوم باستضافة نجوم الغناء.

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يذكر أن آخر أعمال مينا عطا هى كليب بعنوان "عنقود العنب" على "يوتيوب"، الكليب من كلمات أحمد راشد وألحان محمد رحيم وتوزيع كريم عبد الوهاب ومحمد رحيم ومن إخراج نبيل مكاوى ومرقس عادل.