شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة تسخر من إخفاء كريم فهمى لوجه ابنتيه.. والفنان يرد عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخرت إحدى الفتيات من صورة نشرها الفنان كريم فهمى جمعته بشقيقه الفنان أحمد فهمى وزوجته الفنانة هنا الزاهد وأسرته، بعد إخفائه لوجهى ابنتيه بوضع قلوب عليهما أثناء الاحتفال بزفاف شقيقه على هنا الزاهد، وذلك عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ووجهت الفتاة رسالة له قائلة، " قلوب ايه اللى حاطيتها على وش العيال، أفهم بس ايه الفكرة، يعنى شعرهم اللى شبه سلك المواعين مش هيتحسد، يارب سامحنى بس مش قادرة اسكت بجد".





الأمر الذى أخرج كريم فهمى عن شعوره ورغم عدم رده أبدا بأسلوب غير راق على متابعيه، إلا أنه لم يتمالك نفسه ورد عليها قائلا، " بصى أنا عمرى ما غلط فى حد، لكن هتغلطى فى بناتى هتسمعى كلام ميطلعش منى، وأنا هحترم أن ليكى أب هيزعل لو غلطت فيكى ويمكن يتدارك غلطته فى التربية".

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واحتفل الثنائى فهمى وهنا بزفافهما يوم الأربعاء الماضى داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط حشد كبير من نجوم الفن الذين حرصوا على الحضور والاحتفال معهما بهذه المناسبة السعيدة بالرقص والغناء حيث استمر الحفل حتى فجر اليوم التالى.