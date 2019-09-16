" أجيال " أحدث المشاريع المسرحية لفرقة الورشة بقيادة الفنان حسن الجريتلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة الورشة المسرحية لإقامة ليالى فنية جديدة من ليالى الورشة بعنوان " أجيال " ضمن برنامجها الإحتفالى بتخرج دفعة جديدة من أبناء الورشة الذين تدربوا على التمثيل والحكى والعزف والرقص والغناء بالفرقة خلال الفترة الماضية.
ليالى الورشة من إعداد و إخراج حسن الجريتلى وسيشارك فى الليالى بجانب الدفعة الجديدة مجموعة متنوعة من أعضاء فرقة الورشة القدامى و مجموعة من العناصر الجديدة التى يتم تدريبها و تحضيرها خلال الفترة القادمة .
الفنان حسن الجريتلي مؤسس فرقة الورشة
تبدأ الليالي يوم 21 سبتمبر وتستمر حتى 24 من نفس الشهر، وتبدأ العروض فى تمام الساعة 8 مساء بمقر فرقة الورشة المسرحية بشارع شريف والدعوة عامة والدخول مجاني بأسبقية الحضور .
فرقة الورشة هى أول فرقة مستقلة فى مصر تأسست عام 1987 و تخرج منها ممثلين و حكائين و مطربين كبار على رأسهم عبلة كامل و سيد رجب و أحمد كمال و سلوي محمد علي وعارفة عبد الرسول و باسم السمرة ورمضان خاطر ومحمد عبد العظيم ودينا الوديدى وغيرهم.
فرقة الورشة تأسست عام 1987
ومؤسس فرقة الورشة هو الفنان حسن الجريتلي وهو مخرج و مدرب تمثيل و حكى ويشهد له الوسط الفنى داخل و خارج مصر بالتميز و التفرد فهو صاحب مدرسة خاصة فى الأداء تعتمد على التلقائية و الصدق و البساطة و قد تتلمذ على يديه العديد من الممثلين و الحكائين المتميزين , و الذى أصبح العديد منهم نجوم بعد ذلك فى السينما و التلفزيون كما ذكرنا.
ومن أعمال الورشة عروض : (يموت المعلم ) عام 1987 لبيتر هاندكه ترجمة منحة البطراوي و" نوبة صحيان " لداريو فو وفرانكا راما ترجمة منحة البطراوي والعشيق " إعداد مني حلمي و" الخادم الأخرس " إعداد عبد الفتاح البلتاجي والمسرحيتان لهارولد بنتر وعام 1989 قدمت الورشة " داير ما يدور" عن مسرحيات "أوبو" لــ ألفريد جاري نص : خالد ونجيب جويلى/ سيناريو : خالد ونجيب جويلى و حسن الجريتلي و" المستعمرة التأديبية " عن قصة قصيرة لـ فرانز كافكا ( النسخة الأولي ) وفي عام 1990 " دايرٍ داير " عن مسرحيات "أوبو" لــ ألفريد جاري نص : خالد ونجيب جويلى/ سيناريو : خالد ونجيب جويلى و حسن الجريتلي/ أغنيتا المقدمة والنهاية تأليف : أسامه الغزولى غيرها من العروض المهمة وكان آخرها عام 2017 " أوبريت قيامة قايمة " عن أوبريت يوم القيامة لبيرم التونسى و زكريا أحمد و إخراج حسن الجريتلى وعام 2018 " عودة عرض " الغرف الصغيرة " للكاتب السورى وائل قدور و إخراج حسن الجريتلى بالإضافة لتطوير تناول أوبريت قيامة قايمة و تقديمه للجمهور لفترات عديدة والإعداد حاليا لتناول جديد لسرد و غناء السيرة الهلالية.
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