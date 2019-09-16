شكرا لقرائتكم خبر عن من شهر العسل.. هنا الزاهد وأحمد فهمى يحتفلان بعيد ميلاد محمد إمام.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ الفنان أحمد فهمى وزوجته الفنانة هنا الزاهد أثناء قضائهما شهر العسل بعد زواجهما، بتهنئة الفنان محمد إمام بعيد ميلاده الذى يوافق اليوم الاثنين، وذلك من خلال فيديو نشره إمام عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

واحتفلت أيضا أسرة فيلم "لص بغداد" بعيد ميلاد الفنان محمد إمام، وذلك بعد نشره صورة من كواليس التصوير وعلق عليها قائلا، "بعد 20 ساعة تصوير بنحتفل بعيد ميلادي وعيد ميلاد ياسمين رئيس وعيد ميلاد المخرج أحمد خالد بتورتة قد رُكب أحمد العوضى ومن غير شمع".

Advertisements

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى.

وسافر النجمان أحمد فهمى وهنا الزاهد إلى جزر المالديف لقضاء شهرالعسل حيث يستمر هناك لمدة أسبوع على أن يسافرا إلى جزيرة بالى فى أندونيسيا والتى تقع بجنوب شرق أسيا والإقامة هناك لبضعة أيام، ثم ينتقلا بعد ذلك إلى دولة سنغافورة فى نفس المنطقة لاستكمال شهر العسل.

واحتفل الثنائى فهمى وهنا بزفافهما يوم الأربعاء الماضى داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط حشد كبير من نجوم الفن الذين حرصوا على الحضور والاحتفال معهما بهذه المناسبة السعيدة بالرقص والغناء حيث استمر الحفل حتى فجر اليوم التالى.