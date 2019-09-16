شكرا لقرائتكم خبر عن رفع Avengers : Endgame من دور العرض بعد تحقيقه لـ 2 مليار و 800 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى رسميا عرض فيلم Avengers : Endgame في دور العرض حول العالم، بعد أن طرح يوم 26 أبريل الماضى، وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 2 مليارو796 مليون دولار، والتي أنقسمت بين 858 مليون دولار داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ومليارو937 مليون دولار حول العالم.

ويعد الفيلم هورابع وأخرأجزاء سلسلة الأكشن والخيال العالمى، ووصلت تكلفته لـ 356 مليون دولار أمريكى، وكانت قد طرحت شركة والت ديزنى نسخة معدلة من العمل بعد حوالى شهرين من طرحه، والتي أحتوت على مشهد جديد.

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وكانت قد إيرادات الجزء الثالث من السلسلة الذى طرحت تحت اسمAvengers: Infinity War عام 2018 قد تخطت حاجز الـ2 مليار و350 مليون دولار فى دور العرض حول العالم، ليكون الفارق بين الجزئيين 446 مليون دولار من نصيب Endgame.

تدور أحداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة عن مواصلة "Avengers" وحلفائهم حماية العالم من تهديدات كبيرة التى تجسدت بظهور "ثانوس"، الطاغية الجديد القادم من الظلال الكونية يبث الخوف فى المجرات، وهدفه هو جمع الأحجار الـ6 اللانهائية ليبلغ قوة لا محدودة، ما يضع الجميع أمام معركة فاصلة يتوقف عليها مصير اﻷرض، واختفاء عدد كبير منهم.

والفيلم من بطولة روبرت داونى جونيور وكريس هيمزورث وسكارلت جوهانسون وآخرين فى دور أبطال خارقين يحاربون الشرير ثانوس الذى يلعب دوره جوش برولين، والفيلم هو ذروة قصة سُردت على مدى 22 من أفلام استديوهات مارفل على مدى عشر سنوات.