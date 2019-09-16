شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تقييم الحلقة الخامسة للموسم الجديد من مسلسل Peaky Blinders والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت شبكة قنوات bbc الإنجليزية، أمس، الحلقة الخامسة من الموسم الخامس لمسلسل العصابات والدراما Peaky Blinders، والتى جاءت بعنوان The Shock.

وحظيت الحلقة الخامسة على تقييم 9.0 عبر موقع imdb الشهير، لتنخفض عن تقييم الحلقة الرابعة التى عرضت الأسبوع الماضى بعنوان The Loop والتى حققت تقييم 9.3 عبر الموقع.



تقييم الحلقة الخامسة من الموسم الجديد

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ومن المقرر ان تعرض الحلقة السادسة والأخيرة من الموسم الجديد يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر والتى ستأتى بعنوان Mr. Jones، والتى ستشمل الكثير من الاحداث.

ويسرد الموسم الخامس من المسلسل الشهير حقبة الكساد التى حدثت عام 1930 وبداية صعود الفاشية الحاكمة داخل إنجلترا، والتى تشهد أيضا تورط "آل شيلبى" فى بيع الأسلحة الثقيلة لعدد من الدول فى الحرب العالمية الثانية، بعد أن تولى تومى شيلبي منصب عضو فى البرلمان عن مدينة برمنجهام.

وفي سياق متصل، أكد القائمون على المسلسل، انضمام الممثل العالمى "ستيفن جراهام" للموسم السادس والسابع المقبلين، بعد ان شهدت الفترة الأخيرة بعد التلميحات التى تقترب من انضمامه لتجسيد دور "آل كابونى".