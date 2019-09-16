بعد الهجوم على ابنتيه.. كريم فهمي يهاجم السوشيال ميديا: "بقى مستنقع وناس كتير محتاجة تربية"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الفنان كريم فهمي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة له برفقة ابنتيه ناعومي وكاميليا.

وكتب كريم فهمي في تعليقه على الصورة: "أحلى وأغلى حاجه في حياتي، ملحوظة: السوشيال ميديا بقت مستنقع واكتشفت إن فيه ناس كتير قوي محتاجة تربية للأسف، وده اللي شفتوا من بعض الكومنتات في الصورة اللي فاتت".

وعلقت الفنانة بدرية طلبة على ما قاله فهمي، وكتبت: "متضايقش نفسك دول بيتعمدو يقلوا أدبهم علشان نرد عليهم، أعمل بلوك للى يقل أدبه وأمسح الكومنت، ربنا يهديهم أو يبعدهم عننا".

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وكان الفنان كريم فهمي قد نشر منذ ساعات صورة له في حفل زفاف شقيقه الفنان أحمد فهمي، رفقة زوجته وابنتيه، وقام بعض المتابعين بسب كريم فهمي وبناته دون إبداء أسباب، وتدخل الفنان أحمد فهمي، وسب الفتاة التي سبت كريم فهمي وابنتيه.

وأعلن الفنان كريم فهمي، مؤخرا عن ولادة زوجته دانيا البناوي، منذ ثلاثة أسابيع، حيث نشر صورة لغرفة المستشفى، وعلق عليها: "الحمد لله ربنا رزقنا بچميلة، كانوا يومين صعبين وقلق وحَضانه و تعب أعصاب، من أصعب الأيام اللي عدت علينا، بس الحمد لله مع الدعاء عدت علي خير، يا رب أحفظلي بناتي كاميليا و نعومي و چميلة".

يُذكر أن الفنان كريم فهمي يقوم حاليا بتصوير دوره في فيلم "ديدو"، من بطولة الفنان كريم فهمي، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، حمدي الميرغني، محمد ثروت، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو وغيرهم، وهو من إنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي ومن سيناريو

وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.