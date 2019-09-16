محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشرت الفنان مي كساب، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" إعلان فيلمها الجديد "الطيب والشرس واللعوب"، لتعلن به عن موعد طرحه.
وكشفت مي أن الفيلم قد تقرر عرضه في 2 أكتوبر المقبل، بعد عدة تأجيلات.
الفيلم بطولة أحمد فتحي، مي كساب، بيومي فؤاد، محمد سلام، ومن إخراج رامي رزق الله.
كانت هذه تفاصيل خبر مي كساب تنشر برومو "الطيب والشرس واللعوب" وتكشف موعد عرضه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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