مي كساب تنشر برومو "الطيب والشرس واللعوب" وتكشف موعد عرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الفنان مي كساب، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" إعلان فيلمها الجديد "الطيب والشرس واللعوب"، لتعلن به عن موعد طرحه.

وكشفت مي أن الفيلم قد تقرر عرضه في 2 أكتوبر المقبل، بعد عدة تأجيلات.

الفيلم بطولة أحمد فتحي، مي كساب، بيومي فؤاد، محمد سلام، ومن إخراج رامي رزق الله.