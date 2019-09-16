محمد التاجي لمصراوي: جدي عبدالوارث عسر سجل القرآن بصوته وابحث عن منتج لطرح التسجيلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان محمد التاجي، حفيد النجم الكبير عبدالوارث عسر، إن جده الراحل، انتهى من تسجيل القرآن الكريم كاملا بصوته قبل وفاته بشهرين فقط، وهو حاليا يبحث عن منتج لطرح هذه التسجيلات بالأسواق.

واستكمل "التاجي" في تصريح خاص لمصراوي: "كان والد جدي محاميا شهيرا، إلا إن وفاته وجدي في سن صغير، بددت حلمه في الالتحاق بمدرسة الحقوق وقتها، واكتفى بشهادة البكالوريا –الثانوية العامة- وعينه سعد باشا زغلول موظفا بوزارة المالية".

أما عن أقرب أصدقائه، فأكد أن الفنان سليمان بك نجيب، والمخرج محمد كريم هما الأقرب، وكان موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب يعتبر جده "تميمة حظ" فيشاركه في كافة أعماله.

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واستكمل: "كان عبدالوهاب يطلب من جدي مراجعة أفلامه قبل البدء فيها، كما كتب له سيناريو وحوار عدد من أفلامه، وكان يشترط وجوده في أعماله، وفي فيلم رصاصة في القلب، قال له أنه سيتواجد ضمن فريق العمل، لكن جدي أكد له عدم وجود دور مناسب، ولكن أمام إصرار عبدالوهاب، طلب جدي أن يجسد شخصية شحاذ في الفيلم.

وعن أحب الأعمال لقلب جده الراحل، أجاب: "عبدالوارث عسر كان حريصا على انتقاء أدواره بعناية فائقة، فكان يحب أعماله كلها.

وأوضح أن جده كتب عدد من السيناريوهات لبعض الأفلام منها "زينب"، "البيت الكبير"، "جنون الحب"، الشيخ حسن"، "قلب من ذهب"، وغيرها.