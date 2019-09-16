محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: تمنى وزير الدولة للشؤون الخارجية لدولة الإمارات أنور بن محمد قرقاش، الشفاء العاجل للإعلامية الكويتية فجر السعيد، بعد تعرضها لوعكة صحية خلال الأيام الماضية. ونشرت فجر السعيد، صورة تحمل باقة ورد وكارت من الوزير "مع أطيب التمنيات بالشفاء العاجل"، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، من الوزير الإماراتي. وكتبت السعيد:" شكرًا للإمارات حكومة وشعبًا". يذكر أن فجر السعيد أصيبت بتسمم حاد في الدم، ما أدى لتدهور وضعها الصحي، أثناء خضوعها لعملية تحويل مسار المعدة، وتخضع للعلاج حاليا في العاصمة الفرنسية باريس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير إماراتي يرسل باقة ورد لفجر السعيد: "مع أطيب التمنيات بالشفاء العاجل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.