قبل عرضه في "الجونة السينمائي".. عمرو عابد يكشف عن شخصيته في "لما بنتولد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشارك الفنان عمرو عابد في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي هذا العام بفيلم "لما بنتولد".

وقال عمرو في بيان صحفي إنه يجسد دور "أمين"، وهو مدرب جيم متزوج حديثاً ويعيش مع أسرته في نفس المنزل وحلمه توفير سكن مستقل له ولزوجته، ولكن خلال رحلته يسلك طرقًا غير مشروعة.

ويتناول فيلم "لما بنتولد" قصة ثلاث شخصيات مختلفة، الأول يحاول خلق مسيرته الفنية في الغناء، والثانية امرأة مسيحية حالمة تقع في حب شاب مسلم، بينما الثالث يعمل في مجال التدريب الرياضي. ويشارك في بطولته: ابتهال الصريطي، أمير عيد، محمد حاتم، بسنت شوقي، سلمى حسن، والفيلم من إخراج تامر عزت وتأليف نادين شمس، وتم مؤخراً إطلاق الإعلان والبوستر الرسمي للفيلم.