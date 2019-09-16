باسكال مشعلاني تحتفل بعيد ميلاد نجلها.. صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: احتفلت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني بعيد ميلاد نجلها " إيلي"، اليوم الموافق 16 سبتمبر. ونشرت باسكال صورة من حفل العيد ميلاد، الذي جمعها بزوجها ملحم أبو شديد ونجلها " إيلي" من داخل منزلها. Advertisements وكتبت باسكال تغريدة، عبر حسابها بموقع "تويتر":" كل سنة وأنت طيب حبيبي، أحبك كثير يا بطل، حبيب قلبي". وتزوجت باسكال من زوجها الملحن ملحم أبو شديد 2010، وانجبت منه طفلها " إيلي". يذكر أن باسكال طرحت أمس الاثنين، أحدث أغانيها "اتعذبت كفايا" باللهجة المصرية، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".

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