بعد إنتاجها "بنت من ذهب".. شيرين لـ"الخليج 365": "أفضل الاعتزال عن الإنتاج مرة أخرى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أكدت الفنانة شيرين، أنها لن تعيد التفكير في خوض تجربة الإنتاج مرة أخرى، بعد تجربتها السابقة خلال السنوات الماضية في فيلم "بنت من ذهب".

وقالت شيرين، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أفضل اعتزال الفن عن خوض تجربة الإنتاج مرة أخرى، وأعتقد أنه لم يتبقى من العمر الكثير لأفكر في الإنتاج".

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وتابعت: "حاولت زمان، خوض تجربة الإنتاج السينمائي بفيلم(بنت من ذهب)، ولكن الإنتاج عايز حد يكون تاجر، وفي نفس الوقت يكون شاطر في ضرب النار، لإنك مش بس هتحط فلوس عشان تنتج، لا، بتحط اسمك وسمعتك وبتختار وتشتغل عشان تعمل أحسن ما عندك، وبعد كده بتدور على حد يشتري منك أو يوزع العمل، وبعدها تلاقي نفسك في دوامة لا نهاية لها، وتشدك لمافيا إنت عمرك ما روحت ليها".

وأضافت: "أتمنى أن أنهي حياتي الفنية بكرامة وشرف، واعتزاز بنفسي، وده أهم شئ".

يذكر أن شيرين شاركت مؤخرًا بمسرحية "مكتوبلي أغنيلك" مع النجم إيمان البحر درويش.