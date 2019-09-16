بالصور| هيفاء وهبي وحسام الحسيني يشوقان الجمهور لعمل جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشر الفنان والمخرج حسام الحسيني، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورًا تجمعه بالفنانة اللبنانية هيفاء وهبي. وعلق حسام الحسيني على الصورة: "مع الأولي والوحيدة هيفاء وهبي، بنحضرلكم حاجة حلوة، خليكم مستعدين". يُذكر أن هيفاء وهبي تقوم حاليًا بتحضرات فيلمها الجديد "عقد الخواجة"، عن قصة كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية، ويشاركها البطولة أحمد الفيشاوي، وأحمد داود.

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