صورة| ابنة طلعت زكريا تتعرض لحادث سير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: كشفت الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" عن تعرضها لحادث سير. ونشرت إيمي صورة سيارتها بعد الحادث، وعلقت على الصورة قائلة: "الحمد لله". يُذكر أن آخر ظهور للفنانة إيمي طلعت زكريا، كان في حفل زفاف الفنانة هنا الزاهد والفنان أحمد فهمي يوم الأربعاء الماضي.

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