بعد ثلاثة أسابيع من ولادتها.. جلسة تصوير لكريم فهمي مع أصغر بناته (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

نشرت صفحة "karim fahmy lover"، مجموعة من الصور، تجمع الفنان كريم فهمي وابنته الصغرى جميلة، عبر موقع "إنستجرام".

وحرص فهمي أثناء الجلسة على إخفاء ملامح ابنته، كما ظهر وهو يقبلها.

وأعلن كرم فهمي، عن ولادة طفلته "جميلة" منذ ثلاثة أسابيع، حيث نشر صورة لغرفة المستشفى، وعلق عليها: "الحمد لله ربنا رزقنا بچميلة، كانوا يومين صعبين وقلق وحَضانه وتعب أعصاب، من أصعب الأيام اللي عدت علينا، بس الحمد لله مع الدعاء عدت علي خير، يا رب أحفظلي بناتي كاميليا ونعومي وچميلة".

وتزوج الفنان كريم فهمي، من دانيا البناوي في عام 2015، وأنجب منها ثلاث بنات "ناعومي - كاميليا - جميلة".