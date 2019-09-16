في 24 ساعة.. "ما أسامح" لاصالة تحقق 500 ألف مشاهدة

حققت النجمة السورية أصالة نجاحا كبير باحدث أغانيها بعنوان "ما أسامح" بتخطي الحاجز 500 ألف في يوم واحد من طرحها بموقع اليويتوب. الحاجز 500 ألف في يوم واحد من طرحها بموقع اليويتوب. الاغنية من كلمات محمد الكبير وألحان أنا وتوزيع موسيقي عمرو عبد الفتاح ومكساج منتظر الزاير.

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