نشرت الفنانة الشابة رحمة حسن صورة جديد لها وذلك بموقع الفيديوهات الانستجرام. وكتبت "حسن" علي الصورة قائلا:" Advertisements أفضل طقس لتقع في الحب حتي مع نفسك كما هو الحال دائما .. أحب نفسك نفسك الحمدلله:". أفضل طقس لتقع في الحب حتي مع نفسك كما هو الحال دائما .. أحب نفسك نفسك الحمدلله:". ويشار ان اخر اعمال رحمة حسن فيلم "الرجل الاخطر" مع النجم سامح حسين في العام الماضي 2018.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة.. أحدث ظهور لرحمة حسن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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