«جو جو» يحصد جائزة اختيار الجمهور من مهرجان تورنتو السينمائى

بعد منافسة شرسة مع أكثر من 300 فيلم، نجح فيلم Jojo Rabbit، وهو أحد روائع المخرج النيوزيلندى تايكا وايتيتى، الذى يعود به للأضواء مجدداً، فى اقتناص أرفع جائزة بمهرجان تورنتو السينمائى الدولى، الذى اختتم فعاليات دورته الـ44 مساء أمس، وهى «اختيار الجمهور».

ومن المسلم به أن يحظى الفيلم بعدد من ترشيحات الأوسكار، حيثُ تعد جوائز مهرجان تورنتو بوابة رئيسية لجوائز الأوسكار، كما حدث من قبل مع أفلام كتاب أخضر ــ Green Book، وخطاب الملك ــ The King’s Speech، و12 عاماً من العبودية ــ 12 Years a Slave، التى حققت نجاحات ونالت الأوسكار.

وتدور أحداث الفيلم حول الحرب العالمية الثانية، حيث يكتشف الفتى «جوجو» والذى يخدم فى جيش «هتلر» الذى يجسده المخرج تايكا وايتيتى أن والدته «روزى» تخبئ صبياً يهودياً فى منزلهم، ويسعى «جوجو» لإخفاء الأمر عن قائده.

حضر المهرجان العديد من نجوم هوليوود، من بينهم النجمة الكبيرة سكارليت جونسون.

وفاز فيلم Marriage Story بجائزة أفضل فيلم جولة تصويت أولي، فى حين فاز Parasite بجائزة أفضل فيلم جائزة تصويت ثانية.

وفى قسم الأفلام الوثائقية، فاز فيلم «الكهف»، فى حين حصل فيلم I Am Not Alone على أفضل فيلم وثائقى جولة

تصويت أولى، وDads على أفضل فيلم وثائقى جولة تصويت ثانية.

وحصد فيلم Martin Eden للمخرج بيترو مارسيلو جائزة منصة تورنتو، فى حين حصل Proxima على ترشيح شرفى من لجنة التحكيم.

وفى قائمة جوائز الأفلام الكندية، نال Antigone على جائزة أفضل فيلم روائى، وDelphine على جائزة أفضل فيلم قصير. ونال The Physics of Sorrow على أفضل فيلم قصير «جائزة شرفية».

أما جائزة العمل الأول فذهبت لصالح فيلم The Twentieth Century، وفاز فيلم 1982 للمخرج وليد مؤنس بجائزة «نيبتاك» للفيلم الآسيوى.

وفى قائمة جوائز الاتحاد الدولى لنقاد السينما «فيبرسى»، فاز فيلم Murmur فى قسم اكتشافات تورنتو، وHow To Build a Girl فى قسم العروض الخاصة.

أما فى قائمة الجوائز الدولية، ذهبت جائزة أفضل فيلم قصير لـ All Cats Are Grey in the Dark.