شاهد.. ناتاشا "ملكة" بفستان الزفاف

نشرت الفنانة اللبنانية ناتاشا صورة جديد لها وذلك عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات انستجرام. وظهرت "ناتاشا" في الصورة بفتسان الزفاف وعلق متابع قائلا: "ملكة". Advertisements ويشار إلى أن آخر أعمال ناتاشا أغنية بعنوان "مش قادر علي الحب" والتي حققت 2 مليون مشاهدة بموقع اليوتيوب.

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