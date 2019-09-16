شاهد.. محمد حماقي يروج لـ"ذا فويس 5"

روج الميجا ستار محمد حماقي لبرنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس" وذلك عبر حسابه بموقع انستجرام. وكتب "حماقي" على صور من الكواليس قائلا:" أحلى صوت الموسم الخامس السبت المقبل اراكم بعد 5 أيام:". صوت الموسم الخامس السبت المقبل اراكم بعد 5 أيام:". ويشار إلى أن آخر أعمال محمد حماقي ألبوم "كل يوم من ده" والذي حقق الملايين من المشاهدات بموقع اليويتوب. ألبوم "كل يوم من ده" والذي حقق الملايين من المشاهدات بموقع اليويتوب.

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