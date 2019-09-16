شاهد.. أنغام تحتفل بفوزها بلقب أفضل مطربة عربية

احتفلت الفنانة أنغام بفوزها بلقب أفضل مطربة عربية لعام 2019 وذلك عبر حسابها بموقع الانستجرام. وعلقت أنغام علي الصورة قائلة: "الحمد لله جائزة Advertisements أفضل مطربة لعام 2019 من مهرجان الفضائيات العربية". أفضل مطربة لعام 2019 من مهرجان الفضائيات العربية". ويشار إلى أن آخر أمال أنغام ألبوم بعنوان "حالة خاصة جدا" والذي حقق نجاحا كبيرًا من إنتاج شركة روتانا. بعنوان "حالة خاصة جدا" والذي حقق نجاحا كبيرًا من إنتاج شركة روتانا.

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