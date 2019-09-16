الحكم بحبس المتهم بسرقة فيلا بسمة وهبة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قضت محكمة جنح أكتوبر، الإثنين 16 سبتمبر، بحبس “النقاش” المتهم بسرقة فيلا الإعلامية المصرية بسمة وهبة، لمدة عامين.

وكانت نيابة أكتوبر أول، قد أمرت بحبس نقاش 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة مسدس مرخص ومصوغات ذهبية من فيلا الإعلامية المصرية، أثناء إجراءه لإصلاحات بالفيلا.

يذكر أن الأجهزة الأمنية بأكتوبر كانت قد تلقت بلاغا من مساعدة الإعلامية بسمة وهبة ومدير الفيلا، بسرقة الفيلا الخاصة بالإعلامية، متهمين نقاش بالسرقة.

مساعدة بسمة قالت إن الإعلامية كانت تؤدي العمرة في السعودية، وأنها أوكلت إليهما مهمة تجديد بعض محتويات الفيلا، فاتفقا مع نقاش وعمال لإجراء بعض الدهانات والتعديلات على الفيلا، لافتة إلى أنه أثناء العمل اكتشفوا سرقة مسدس مرخص خاص بالإعلامية وحلق من الألماس وبعض المصوغات الذهبية، فاتهموا النقاش الموجود بالفيلا بالسرقة.

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وبالفعل تم إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته أمام النيابة أقر بارتكابه للواقعة وأرشد عن مكان المسروقات، فأمرت النيابة بحبسه وإحالته للمحاكمة.

وكانت بسمة وهبة قد تعرضت من قبل لمحاولة قتل، بعد أن قام عامل بحديقة منزلها، الأوغندي الجنسية، باقتحام غرفة نومها مستغلًا سفر زوجها.

بسمة روت تفاصيل الواقعة حيث قالت إنها شعرت خلال نومها بتسلل العامل إلى غرفتها وسرقته خاتمها الألماس، فتعاملت مع الأمر بهدوء، ونجحت في إخفاء رعبها الشديد، حيث وجدته يحمل كوب مصنوع من الفخار كان ينوي أن يضربها به ولكنها سألته بهدوء عن سبب تواجده في غرفتها فقال لها أنه كان يريد أن يقدم لها كوب من الشاي، فطلبت منه الإنصراف لإستكمال نومها.

وأضافت فور خروجه من غرفتها استغاثت بجيرانها من خلال الاتصال بهم، والذين قاموا بإبلاغ الشرطة والتي جاءت على الفور وألقت القبض على العامل، وبالفعل اعترف العامل بتخطيطه لسرقة مجوهرات الإعلامية المصرية والاعتداء عليها بالضرب بعد استيقاظها، إلا أنها نجحت في التعامل معه بذكاء.