إكسبو 2020 دبي.. بنية تحتية تقنية بمقاييس عالمية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استكملت شركة "سيسكو"، شريك الشبكات الرقمية لإكسبو 2020 دبي، مشروع تثبيت حلول الشبكات عالية الذكاء ضمن الأجنحة الرئيسة الثلاث في مقر إكسبو 2020.

وقال شكري عيد، المدير التنفيذي لدول المنطقة الشرقية في سيسكو الشرق الأوسط، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، إن هذه التقنيات فائقة التطور ستتيح للزوار والعارضين والمنظمين الاتصال بالشبكة لاسلكيا في موقع المعرض عبر أي جهاز بشكل آمن وسلس.

وأضاف أن هذه الحلول ستعمل على ربط الزوار والمشاركين والأجهزة والتطبيقات والعمليات ضمن شبكة ذكية تجعل من البنية التحتية لإكسبو 2020 دبي الأكثر تطورا في تاريخ الحدث الدولي الذي يمتد إلى ما يقرب من 170 عاما.

ومن المنتظر أن يشهد إكسبو 2020 دبي مشاركة أكثر من 25 مليون زائر على مدار 6 أشهر