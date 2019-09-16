وفاة الفنان السوداني صلاح بن البادية عن 82 عاما

غيب الموت، الإثنين، الفنان السوداني صلاح بن البادية عن عمر ناهز الـ82 عاماً، بالعاصمة الأردنية عمان، التي ذهب إليها قبل أيام للعلاج.

وغنى بن البادية في حفل توقيع الاتفاق السياسي في السودان بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في أغسطس/آب، وكأنه لم يغنِ من قبل، وهو يشدو لوطنه في لحظة تاريخية فارقة، وسط فرحة سودانية عارمة، بعدما ألقى رائعته "ما عشقتك لي جمالك أنت آية من الجمال، وحب الأديم".

ويوم "فرح السودان" الذي شهد ميلاد نظام حكم جديد كان آخر محطات بن البادية مع مسارح الغناء التي أمضى فيها 50 عاماً يتغنى للوطن والجمال حتى المدائح النبوية التي أنشدها انطلاقاً من خلفيته الصوفية.

وُلد الفنان المخضرم في منطقة أم دوم شرقي العاصمة الخرطوم عام 1937، عن أسرة صوفية، واسمه الحقيقي صلاح الجيلي محمد أبوقرون، وسمى نفسه صلاح بن البادية نسبة لطلب والده ألا ينتسب إليه، نتيجة موقفه الرافض لدخول نجله مجال الفن والغناء.

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وبدأ تعليمه بحلقة لتحفيظ القرآن الكريم، ومن ثم واصل تعليمه بالمراسلة عبر معهد الجامعة الشعبية المصرية، قبل أن ينتظم في دراسات مسائية بالخرطوم.

وبدأ مسيرته الفنية بالمدائح النبوية، وبتشجيع من الصحفي المخضرم محجوب محمد صالح ثم تحول إلى مجال الغناء عام 1959، ليثري الساحة الفنية بأغنيات وطنية وأخرى في الغزل، واشتهر بأغنيات السيرة؛ حيث تجد صوته الشجي يصدح طرباً في الأفراح الشعبية.

وتعامل بن البادية في مسيرته الغنائية الحافلة، مع أبرز شعراء الأغنية السودانية مثل عبدالله النجيب ومبارك المغربي، فيما شكل ثنائية مع الشاعرين الصادق إلياس ومحمد يوسف موسى عبر عشرات الأغنيات الخالدة، ليترك أكثر من 117 أغنية بالمكتبة الغنائية السودانية.

واشتهر بألحانه الغنائية ذات الجمل الموسيقية الجميلة، وأمد عدداً من الفنانين بأغنيات منها "طير الرهو لحمد الريح، جيتنا من وين يا هنا، حب الناس يحبوك وسكة الشوق يا حيارى" للأمين عبدالغفار وأغنية "بحبك بصراحة" للفنان العمرابي.

وكان له تجربة في التمثيل المسرحي والسينمائي؛ حيث بدأ مسيرته مع الممثلة نعمات حماد بمسرحية غربية مسودنة "من أجل التاج" ثم مسرحية تاجوج، ثم قام بدور البطولة في فيلم رحلة عيون.