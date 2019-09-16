إليسا تكشف موعد حفلها في الأولمبيا باريس









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: كشفت الفنانة اللبنانية إليسا، عبر حسايها الرسمي على "تويتر"، عن استعدادها لإحياء حفلها الثاني على مسرح الأولمبيا في العاصمة الفرنسية باريس، يتاريخ 1 نوفمبر 2019. علماً أنها سادس مغنية عربية تُطل على هذا المسرح بعد أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وأحلام ونجوى كرم والفنان الشعبي حكيم.

يشار إلى أنها شارفت عل الإنتهاء من التحضيرات لألبومها الجديد المقرر طرحه في عيد الميلاد المقبل، والذي تتعاون فيه مع عدد من أهم الشعراء والملحنين منهم أمير طعيمة، نادر عبد الله، رامي جمال، محمد رحيم، محمد يحيى، زياد برجي، علي المولى، سهام الشعشاع، سليم عساف، نزار فرنيسي ومروان خوري.