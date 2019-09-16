شكرا لقرائتكم خبر عن كارمن سليمان وساندى ورنا سماحة برعاية مهندس صوت واحد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون مهندس الصوت ماهر صلاح مع عدد كبير من المطربين الشباب فى ألبوماتهم الجديدة، منهم المطربة شيماء الشايب، حيث يقدم لها أغنية جديدة "سينجل" لم يتم الاستقرار على اسمها حتى الآن، من ألحان محمدى، وتوزيع أحمد عادل، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة.

ويتعاون ماهر أيضا مع المطربة ساندى فى ألبومها الجديد، حيث يتولى جميع أغانى ألبومها من مكساج وماستر، استعدادا لطرحه فى موسم الشتاء المقبل، ويتضمن من 8 أغنيات حتى الآن، ومن أبرز أغاني الألبوم، واحدة بعنوان " كان عادى"، من كلمات جمال الخولى وألحان شريف إسماعيل، وتوزيع هانى ربيع، وأغنية أخرى من كلمات محمد أبو القاسم، وألحان أحمد البرازيلى، وتوزيع أحمد عبد السلام، وأغنية ثالثة بعنوان "طبع الشتا"، من كلمات سلمى رشيد، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع موالشاعر.

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ويوصل مهندس الصوت ماهر صلاح أيضا عمله مع المطربة كارمن سليمان، حيث يتابع عمليات تسجيل ألبومها الجديد، التى تقدمه باللهجة الخليجية، ومن المقرر أن يتم طرحه بعد الانتهاء من تسجيل جميع أغانى الألبوم، حسبما أكد ماهر صلاح لـ"الخليج 365".

كما يتعاون ماهر أيضا مع المطربة رنا سماحة في ألبومها الجديد، وعدد من الأغانى السينجل خلال الفترة المقبلة.





يذكر أن ماهر صلاح أحد أبرز مهندسى الصوت الذين ساهموا فى نجاح العديد من الألبومات لـ بلاك تيما، ورنا سماحة، ومحمد عدوية، وأكرم حسنى، وشيماء الشايب، وزيزى عادل.